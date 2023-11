The Witcher: Sirens of the Deep, Netflix annuncia il film animato con un teaser trailer

Per la gioia dei fan dello Strigo, in occasione della Geeked Week di Netflix è stato annunciato The Witcher: Sirens of the Deep , un nuovo film animato realizzato da Studio Mir che arriverà sulla piattaforma di streaming verso la fine del 2024 .

"Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutato, viene ingaggiato per indagare su una serie di attacchi in un villaggio di mare e si ritrova coinvolto in un conflitto secolare tra umani e sirenetti . Deve contare su amici vecchi e nuovi per risolvere il mistero prima che le ostilità tra i due regni degenerino in una guerra totale", recita la sinossi di Netflix.

Stando ai primi dettagli offerti, gli eventi di The Witcher: Sirens of the Deep si collocano cronologicamente tra l'Episodio 5 e 6 della prima stagione della serie live action di Netflix. Lo Strigo questa volta dovrà indagare su un mistero legato a un villaggio costiero e sventare l'inizio di una guerra tra umani e sirenette.

Cast e produzione

Come accennato in apertura Doug Cockle, il doppiatore di Geralt nei giochi della serie The Witcher di CD Projekt RED, tornerà a vestire i panni dello Strigo nel film animato Sirens of the Deep. Inoltre, sono stati confermati nel cast anche Anya Chalotra e Joey Batey, i doppiatori di Yennefer e Ranuncolo nella serie live action di Netflix. Tra le new entry invece troviamo Christina Wren, che darà voce al nuovo personaggio Essi Daven.

Il film è stato scritto dagli sceneggiatori della serie The Witcher Mike Ostrowski e Rae Benjamin e prodotto dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich. L'autore dei libri originali Andrzej Sapkowski ricoprirà il ruolo di consulente creativo.

Kang Hei Chul, che ha lavorato come storyboard artist in The Witcher: Nightmare of the Wolf, è il regista del film. A proposito del precedente film d'animazione di The Witcher, The Witcher: Sirens of the Deep proviene dallo studio d'animazione sudcoreano Studio MIR, che ha realizzato anche Nightmare of the Wolf, oltre a The Legend of Korra e Voltron: Legendary Defender.