GTA 6 potrebbe avere un titolo diverso e inaspettato, secondo alcuni indizi

Con l'effettivo annuncio di GTA 6 da parte di Rockstar Games, il consueto torrente di voci di corridoio che si basano esclusivamente su supposizioni è diventato un fiume in piena, ma il fatto che il gioco possa avere un titolo diverso è in verità una riflessione che ha aspetti interessanti e condivisibili.

Come riferito da GamingBible, che riporta una discussione tra vari utenti su Reddit, c'è effettivamente la possibilità che GTA 6 non si chiami proprio Grand Theft Auto VI, come abbiamo dato per scontato per anni, e la cosa potrebbe essere stata suggerita proprio dall'ormai famoso post in cui Rockstar Games ha annunciato l'arrivo del trailer di presentazione a dicembre.

Come abbiamo visto, il team ha fatto davvero il minimo indispensabile per annunciare il prossimo arrivo del trailer: la questione è stata infatti affidata a un breve e conciso messaggio in cui si parla dell'arrivo del trailer all'inizio di dicembre, ma senza includere alcuna immagine né dettaglio preciso.