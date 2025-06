Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 è disponibile su Amazon con sconto al check-out

Clair Obscur: Expedition 33 per PS5

In questo caso si tratta dell'edizione per PlayStation 5. Se siete amanti dei GDR a turni, questo gioco ispirato alla Francia della Belle Époque fa per voi. I combattimenti a turni sono caratterizzati da battaglie immersive in cui sperimentare diverse combo e abilità. Ovviamente potrete scegliere anche il vostro stile di gioco preferito, per un'esperienza ancora più personalizzata e coinvolgente.

Definito come un'evoluzione dei JRPG, Clair Obscur: Expedition 33 sta facendo parlare di sé ed è tra le avventure più apprezzate di quest'anno. Preparatevi a modificare statistiche, equipaggiamento e abilità, nonché a scoprire un comparto narrativo ricco di colpi di scena.

Come sempre, vi lasciamo alla nostra recensione per valutare l'acquisto. Inoltre, vi ricordiamo che il gioco è attualmente in sconto anche su Instant Gaming, precisamente la versione per PC.