La fotocamera di Nothing Phone (3) si svela nei primi render ufficiali

Il lancio di Nothing Phone (3) , il prossimo modello di smartphone top di gamma della compagnia britannica, è ormai imminente. Nel frattempo, la stessa compagnia ha condiviso le prime informazioni ufficiali relative al modulo fotocamere del nuovo modello in esame, con l'introduzione di un sensore inedito: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Stando ai leak più recenti, Nothing Phone (3) dovrebbe montare dunque un modulo fotocamere composto da tre sensori (il principale, il sensore ultrawide e il nuovo sensore a periscopio), tutti accomunati dalla risoluzione di 50 megapixel. Un altro leak delle ultime ore avrebbe poi gettato luce sul design di Nothing Phone (3), con cambiamenti piuttosto evidenti rispetto al modello precedente. Sul lato anteriore troveremo verosimilmente un display OLED da 6,7 pollici di diagonale, alimentato da una batteria da 5150 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica via cavo da 100 W di potenza, oltre che la ricarica wireless da 15 W.

La compagnia britannica sta gradualmente svelando i primi dettagli e le specifiche tecniche del suo prossimo modello top di gamma, Nothing Phone (3). Com'è possibile evincere dai primi render ufficiali condivisi sul social network X, il prossimo top di gamma includerà un nuovo sensore a periscopio con risoluzione 50 megapixel . Nonostante la compagnia non abbia specificato con precisione le capacità di zoom del nuovo sensore implementato, le istantanee condivise ci permettono di apprezzare il livello di dettaglio piuttosto alto.

Quando uscirà Nothing Phone (3)

Attualmente non conosciamo ancora una data d'uscita precisa e ufficiale per Nothing Phone (3), che dovrebbe essere lanciato ad un prezzo indicativo di circa 1000 dollari. Ricordiamo infatti che lo stesso Carl Pei, CEO dell'azienda, ha fissato l'evento di presentazione ufficiale del nuovo modello di smartphone per il prossimo 1 luglio.

I render di Nothing Phone (3)

Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Nothing, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.