Nintendo Switch 2 conferma un gioco di Super Mario per la libreria di GameCube, disponibile a breve

Nintendo continua con la lenta ma regolare espansione del proprio catalogo di retro-gaming, nello specifico aggiungendo un nuovo videogioco per la libreria del GameCube accessibile su Nintendo Switch 2 per gli abbonati di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

Il trailer di Super Mario Strikers per Nintendo Switch Online

Pubblicato originariamente nel 2005, Super Mario Strikers è un gioco di calcio ad alto ritmo che mette in campo una serie di famosi personaggi della serie di Mario. Si tratta di un gioco arcade e include una serie di oggetti tipici della serie (come le bucce di banana) che possono essere usati per bloccare gli avversari così come una serie di potenti mosse per fare goal.

Super Mario Strikers diede vita a due seguiti: Mario Strikers Charged per Wii nel 2007 e Mario Strikers: Battle League per Nintendo Switch nel 2022. Per quanto riguarda invece la libreria di GameCube, con Super Mario Strikers si arriva a quattro titoli, compresi Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance e Pokémon Colosseum.

Ricordiamo che Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo include anche molti altri vantaggi, come svariate librerie retro, l'accesso a contenuti extra per giochi esclusivi (compresi i recenti upgrade per Switch 2 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom).