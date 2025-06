Luigi's Mansion 4 avrebbe già un periodo di uscita per Nintendo Switch 2 e sarebbe visivamente incredibile

Nintendo Switch 2 è appena arrivata e ci sono già vari giochi previsti per la console, sia esclusivi che edizioni potenziate di titoli previsti anche per la vecchia piattaforma. Ovviamente i fan hanno tutti le proprie richieste e sicuramente qualcuno vorrebbe vedere il ritorno di Luigi's Mansion.

Be', secondo un rumor Luigi's Mansion 4 è previsto per Nintendo Switch 2: per ora non ci sono conferme ufficiali, ma le voci continuano ad aumentare.