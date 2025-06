Il trailer finale di Death Stranding 2: On the Beach rivela troppo?

Death Stranding 2: On the Beach, la recensione dell'opera più libera di Hideo Kojima

Sappiamo che l'autore avrebbe voluto creare una trama divisiva per questo sequel, ma la valanga di voti straordinariamente positivi che hanno accolto Death Stranding 2: On the Beach sembrano indicare che questo risultato non è stato raggiunto, anzi.

Il trailer finale di Death Stranding 2: On the Beach a quanto pare rivela troppo della trama del gioco, andando a includere nei suoi ben sei minuti di sequenze diverse anticipazioni che potrebbero rovinare qualche sorpresa.

Un trionfo di critica. E il pubblico?

Come detto, Death Stranding 2: On the Beach ha ricevuto voti molto alti nelle recensioni internazionali e Hideo Kojima li ha esibiti con orgoglio, dunque non c'è dubbio che il nuovo capitolo della saga abbia ottenuto un grande successo sul fronte della critica.

Resta da vedere come reagirà il pubblico, che per molti versi è stato un riferimento durante lo sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach. Le modifiche apportate al gameplay, infatti, derivano tutte da feedback espressi in maniera più o meno decisa.

Alcuni, tuttavia, hanno avuto l'impressione che proprio quelle novità abbiano un po' dissipato la carica emozionale dell'esperienza. Voi che ne dite? Avete acquistato il gioco o avete intenzione di farlo a breve? L'avete già cominciato?