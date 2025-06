Death Stranding 2: On the Beach ha ricevuto voti molto alti nelle recensioni internazionali

Tuttavia, come già accaduto con il primo capitolo, Kojima non ha messo tutti d'accordo. Alcune recensioni, pur mantenendosi positive, si sono rivelate più tiepide nei toni. GameSpot, ad esempio, ha assegnato un 7, criticando una trama definita "ripetitiva", un focus sull'azione che snaturerebbe parzialmente l'unicità dell'opera, e boss fight giudicate poco ispirate.

Oggi è scaduto l'embargo sulle recensioni di Death Stranding 2: On the Beach , il che ci dà modo di vedere come è stata accolta la nuova esclusiva PS5 dalla critica internazionale.

I voti della stampa per Death Stranding 2

Prima di passare in rassegna i voti assegnati dalla critica estera, vi suggeriamo, se già non lo avete fatto di leggere la nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach.

COGconnected - 100

Dexerto - 100

Gaming Nexus - 100

Press Start Australia - 100

Push Square - 100

Screen Rant - 100

TechRadar Gaming - 100

VGC - 100

WellPlayed - 100

ComingSoon.net - 95

PSX Brasil - 95

Vandal - 92

IGN USA - 90

CGMagazine - 90

Gamereactor UK - 90

Games.ch - 90

Inven - 90

Inverse - 90

XGN - 90

Digital Trends - 80

GamesRadar+ - 80

Siliconera - 80

TheSixthAxis - 80

Eurogamer.net - 80

GameSpot - 70

Nel momento in cui scriviamo, Death Stranding 2: On the Beach ha ottenuto un punteggio di 89 su Metacritic e 89 su OpenCritic, a riprova che il gioco è stato apprezzato da gran parte della stampa di settore.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in esclusiva per PS5 a partire dal 26 giugno. Tuttavia, gli acquirenti della Digital Deluxe Edition avranno modo di iniziare a giocare con 48 di anticipo, dunque già allo scoccare della mezzanotte.