Elio registra i più bassi incassi di sempre per Pixar nel primo fine settimana

Il nuovo film animato di Pixar e Disney, Elio , non ha ottenuto una buona partenza la botteghino, nel mentre How to Train Your Dragon (il remake misto live-action e computer grafica del primo capitolo della serie) continua a dominare le classifiche.

I dati di Elio a confronto con altri film

Per avere un punto di paragone, Elemental (disponibile su Disney+) aveva ottenuto 44,5 milioni di dollari nel weekend di apertura nel 2023, un risultato tutt'altro che incredibile: la pellicola riuscì comunque a redimersi a lungo termine con un totale di poco 500 milioni a livello globale; probabilmente Pixar spera che accada lo stesso.

Ricordiamo però che Inside Out 2 è stato in grado di ottenere 295 milioni di dollari nel fine settimana di lancio, un risultato che Disney certamente spera di ripetere al più presto. Ciò detto, bisogna sottolineare che Elio non è ancora stato pubblicato in tutto il mondo: manca il Giappone, la Spagna e soprattutto la Cina, uno dei mercati più grandi che potrebbero risollevare le sorti in questo primo periodo.

Aggiungiamo poi che continuerà a essere nelle sale durante i mesi estivi, quando i più giovani avranno più tempo e potrebbero essere portati al cinema dai genitori durante le vacanze.