Death Stranding 2 ammalia Digital Foundry: è “uno dei giochi visivamente migliori su PS5”

L'analisi curata da John Linneman lo definisce " uno dei giochi visivamente più impressionanti dell'attuale generazione di console". Viene sottolineato in particolare l'evoluzione del Decima Engine, spinto al massimo per generare paesaggi dinamici ricchissimi di dettagli. Digital Foundry evidenzia come ambientazioni naturali come montagne, formazioni rocciose e vegetazione risultino realistiche anche a distanza ravvicinata, con effetti di luce, ombre e riflessi estremamente curati.

Con la fine dell'embargo sulle recensioni di Death Stranding 2: On the Beach è arrivato anche il verdetto di Digital Foundry sul nuovo gioco firmato Kojima Productions, che a quanto pare è molto positivo.

Come gira su PS5 e PS5 Pro?

Ottime impressioni anche sul fronte del sistema atmosferico, che propone transizioni giorno/notte fluide e un'ampia varietà di condizioni meteo - pioggia, sabbia, fumo, fulmini - che si integrano con la giocabilità, modificando in tempo reale ambiente e fisica. I modelli dei personaggi sono stati migliorati in modo sostanziale rispetto al primo capitolo: pelle, occhi, capelli e tessuti raggiungono un livello di dettaglio quasi fotorealistico, sia nelle cutscene che durante il gameplay.

Non mancano alcune piccole criticità, come leggere imprecisioni nel dettaglio a media distanza o artefatti grafici minori, ma nulla che comprometta l'impatto visivo complessivo. Il risultato resta un'opera tecnicamente ambiziosa, artisticamente coesa e visivamente affascinante.

Secondo Digital Foundry, Death Stranding 2: On the Beach offre due modalità grafiche sia su PS5 che su PS5 Pro. Sulla console base troviamo i classici preset: Quality con risoluzione 4K a 30fps e Performance a 1440p e 60fps (con supporto a 120Hz su display compatibili). Il frame rate è descritto come solido e costante, con performance eccellenti lungo tutta l'avventura.

Le differenze con PS5 Pro non sono enormi, ma comunque significative. Il preset Performance raggiunge una risoluzione interna leggermente superiore ai 1440p, con migliore nitidezza nei dettagli distanti e minore aliasing sui bordi. Le differenze tra Quality e Performance su PS5 Pro sono così contenute che Digital Foundry consiglia caldamente di optare per la modalità a 60fps. Entrambe le versioni godono inoltre di tempi di caricamento fulminei e di un ottimo supporto HDR, gestito a livello di sistema PlayStation.

Al di là dell'aspetto tecnico, Death Stranding 2: On the Beach sembra aver convinto la maggior parte della stampa internazionale, conquistando una media voti decisamente elevata per quella che si conferma come una delle esclusive PS5 più ambiziose dell'anno.