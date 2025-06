MJ e Black Cat nei cosplay di missbri e candylion in costume da bagno sono in stile Marvel Swimsuit Special

I cosplay sono belli ma spesso richiedono di indossare strati e strati di vestiti, non è quindi sempre facile nel periodo estivo: per fortuna ci sono anche costumi un po' più leggeri e pensati per essere usati in piscina, così da potersi rinfrescare anche mentre si lavora e si creano contenuti artistici. Un esempio è il cosplay di coppia di missbrisolo e candylion, che interpretano MJ e Black Cat dall'universo narrativo di Spider-Man della Marvel.

MJ è assolutamente l'interesse amoroso più noto di Spider-Man e spesso è al suo fianco per aiutarlo in varie avventure, come accade in Marvel's Spider-Man 2. Black Cat è invece una nota ladra, ma spesso è ritratta come un personaggio comunque positivo a livello morale visto che non commette crimini violenti e alle volte aiuta Peter Parker.