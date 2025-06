L'attore di Daredevil commenta il proprio ruolo in Clair Obscur: Expedition 33: "mi sento un truffatore"

Se avete giocato Clair Obscur: Expedition 33 in francese potreste non saperlo, ma la versione inglese del videogioco ha potuto contare su tanti doppiatori di un certo calibro, compreso il famoso attore Charlie Cox, noto per essere l'interprete di Daredevil nelle attuali opere di Marvel.

Precisamente, Cox ha dato la voce a Gustave, il primo personaggio che il giocatore controlla, ma è successo tempo fa e gli ha richiesto poco tempo: ora, dopo il successo del gioco, gli stanno arrivando tanti complimenti ma nel vedersi lodato si sente un truffatore.