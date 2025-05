La Quiet nel cosplay di missbrisolo da Metal Gear Solid 5 ha tutta la pelle scoperta necessaria per respirare

Hideo Kojima oramai da molti anni è lontano da Metal Gear e si sta occupando di Death Stranding, con altre due IP (OD e Physint) in lavorazione all'orizzonte. Questo però non significa che gli appassionati abbiano dimenticato la saga di Snake. Anche il mondo del cosplay non l'ha mai messa da parte e ce lo dimostra anche missbrisolo che da poco ha pubblicato degli scatti fotografici del suo nuovo cosplay di Quiet da Metal Gear Solid 5.

Quiet è un'alleata del protagonista nel videogioco e il suo abbigliamento è ovviamente molto rivelatore. La giustificazione narrativa è che la donna respira tramite la pelle e deve essere meno coperta possibile. Anche missbrisolo fa riferimento alla cosa tramite il testo del suo post, dicendo che "non risponderò ad altre domande a questo giro", fingendo di parlare per Quiet.