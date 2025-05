Zelda nel cosplay di missbrisolo da Tears of the Kingdom è semplicemente incredibile: ogni scatto è arte

Una delle unicità della serie di The Legend of Zelda è la sua capacità di mutare capitolo per capitolo in modo netto. Link e Zelda cambiano d'aspetto e in varie loro caratteristiche a ogni iterazione. Questo è anche un grande vantaggio per chi crea cosplay, perché vi sono tantissime diverse fonti di ispirazione e molto riconoscibili. Ora, missbrisolo ci propone il proprio cosplay di Zelda in versione Tears of the Kingdom (ovvero la più recente) e i risultati sono incredibili.

Ricordiamo che Tears of the Kingdom è il seguito di Breath of the Wild, ma esplora il passato del mondo di gioco e permette di vedere una Zelda sicura di sé che aiuta a combattere il male. La principessa ha un nuovo costume rispetto al primo capitolo, inoltre.