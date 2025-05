Microsoft accusa Apple di ostacolare lo store mobile di Xbox

Sembra che la principale causa per questa mancata realizzazione sia proprio Apple, in base a quanto riferito di recente da Microsoft in una comunicazione diretta a Epic Games, nella quale la compagnia di Redmond esprime il proprio supporto nella lunga diatriba legale tra le compagnie.

Ricordiamo infatti che circa un anno fa Sarah Bond, presidente di Xbox, aveva rivelato che Microsoft aveva in programma di lanciare un nuovo web store mobile Xbox . Si trattava della scorsa estate, ma tale progetto non è ancora giunto a compimento.

Apple starebbe bloccando l'evoluzione mobile di Xbox

Nella tarda serata di martedì, riporta The Verge, Microsoft ha presentato inviato una comunicazione a Epic Games a sostegno della sua lotta contro il controllo di Apple sull'App Store. Il documento evidenzia e contesta il tentativo di Apple di annullare l'ingiunzione che dovrebbe consentire a Epic e ad altri sviluppatori di applicare liberamente metodi di pagamento alternativi nelle loro app e di non dover pagare ad Apple costi aggiuntivi per gli acquisti effettuati al di fuori delle applicazioni.

Sarah Bond, presidente di Xbox

Si tratta di una sentenza fondamentale, che dovrebbe permettere a Fortnite di tornare sull'App Store negli Stati Uniti (nonostante evidentemente Apple stia ostacolando questo ritorno) con la possibilità per Epic Games di far collegare gli utenti al proprio sistema di pagamento all'interno del gioco.

Microsoft vorrebbe offrire un'esperienza simile per il suo store mobile Xbox, ma afferma che la sua soluzione "è stata ostacolata da Apple". L'ingiunzione del tribunale distrettuale consente ad Apple di mantenere la propria esclusività in-app, si legge nel resoconto, ma dovrebbe almeno consentire a Microsoft di offrire agli utenti una soluzione praticabile per utilizzare un collegamento al proprio negozio online, accessibile tramite un link per fare acquisti al di fuori dell'applicazione e da utilizzare nei giochi o in altre applicazioni.

Tuttavia, anche questa soluzione è stata ostacolata da Apple, che ancora non rende possibile l'implementazione di pagamenti esterni attraverso "link-out" e nemmeno di informare i clienti dell'esistenza di metodi di acquisto alternativi, a causa delle nuove politiche anti-steering adottate da Apple.

Le decisioni prese in sede di tribunale ora dovrebbero dare il via libera alla soluzione di Microsoft, ma sembra che la compagnia voglia essere sicura che Apple non vinca in appello prima di lanciare il suo Xbox Mobile Store, perché sarebbe altrimenti costretta a rimuovere tutta l'infrastruttura nel caso in cui ci fosse un ribaltamento della sentenza.

Le politiche adottate da Apple, inoltre, sembra che abbiano costretto Microsoft a eliminare la possibilità di giocare in streaming ai titoli Xbox attraverso l'app su iOS: la compagnia ha aperto la possibilità di acquistare giochi e DLC attraverso l'app Xbox il mese scorso, ma ha dovuto rimuovere l'opzione per il remote play attraverso l'applicazione, sempre a causa delle restrizione imposte da Apple che, a questo punto, dovrebbero invece essere superate.