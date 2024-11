Lo store mobile di Xbox sta prendendo forma ma è stato rinviato, Phil Spencer spiega perché

Il boss della divisione gaming di Microsoft ha confermato che la compagnia non ha abbandonato il progetto, ma che è stata costretta a rinviare il lancio del suo store per dispositivi iOS e Android a una data ancora da definire per fare delle ricerche di mercato aggiuntive e lavorare a stretto contatto con vari sviluppatori, inclusi quelli di Candy Crush e Call of Duty Mobile.

Come convincere le persone a scaricare lo store di Xbox?

La questione, per Spencer, è capire come rendere appetibile uno store di terze parti esterno a quelli di Apple e Google agli occhi di consumatori e creatori di contenuti, dato che lanciarlo e sperare che la gente vada a cercarlo e scaricarlo di suo iniziativa semplicemente non basta. "Un web store significa che qualcuno non deve andare nell'app store per cercare di installare qualcosa, ma deve comunque avere un modo per trovare lo store", ha detto Spencer. "Se ci limitiamo a sperare che, se lo creiamo, gli utenti verranno automaticamente, scommetto che non funzionerà".

Phil Spencer

Inoltre, Spencer ha aggiunto che la compagnia sta anche osservando con attenzione l'evolversi delle regolamentazioni dei vari paesi e le diatribe legali relative proprio al monopolio di Google Play Store e App Store, notando che "la direzione presa è quella giusta". Ad esempio, poche settimane fa Epic Games ha trionfato contro Google, che non potrà impedire l'installazione di store rivali su dispositivi Android.

"Penso che stiamo andando nella giusta direzione", ha detto. "Credo che l'idea delle piattaforme aperte, dove gli utenti hanno più scelta, stia prendendo slancio, non credi?"

Tra i vari punti toccati nella stessa intervista, c'è anche la questione della strategia multipiattaforma di Xbox e quali esclusive potrebbero arrivare su PS5 e Nintendo Switch, dell'eventuale console portatile di Xbox e di possibili future acquisizioni.