Microsoft punta di aprire lo store mobile di Xbox nel 2024, dice Phil Spencer

In un'intervista con il Financial Times, Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, ha dichiarato che la compagnia vuole lanciare lo store mobile di Xbox già nel 2024, a patto che l'acquisizione di Activision Blizzard vada in porto.

Grazie alle nuove leggi sui mercati digitali decise dall'Unione Europea, a partire dal 6 marzo 2024 le piattaforme mobile di Google e Apple dovranno permettere l'utilizzo anche di store creati e gestiti da terze parti, andando a intaccare il dominio incontrastato di Google Play e App Store.

Stando al Financial Times, "Microsoft si prepara a lanciare già il prossimo anno un nuovo app store per giochi su iPhone e smartphone Android", approfittando quindi delle nuove norme UE e del catalogo di IP di Activision Blizzard, perlomeno nel caso l'acquisizione andasse in porto.

"Vogliamo essere in grado di offrire Xbox e contenuti sia nostri che di terze parti su qualsiasi dispositivo", ha detto Spencer. "Oggi non possiamo farlo sui dispositivi mobile, ma vogliamo costruire con in mente un mondo dove queste piattaforme saranno aperte. Il Digital Markets Act che sta arrivando: questo è il tipo di cose che stiamo pianificando. Penso sia una grande opportunità".

Più volte in passato Spencer ha ribadito che uno dei motivi dietro all'acquisizione di Activision Blizzard è quello di permettere a Microsoft di competere nel mercato mobile con Google e Apple, che hanno praticamente creato un duopolio.

Lo confermano anche i documenti pubblicati dal CMA, l'antitrust che sta valutando se approvare la fusione nel Regno Unito, che svelano che la compagnia vuole creare uno store dal nome Xbox Mobile Platform, che avrà l'obiettivo di "espandere la presenza di Xbox su mobile, dove l'abilità di raggiungere i giocatori è ostacolata dal duopolio di Google e Apple nell'offrire store mobile".