Enotria The Last Song ha un periodo di uscita: la demo del gioco italiano sarà al PAX East 2023

Enotria: The Last Song, il gioco di ruolo d'azione ispirato ai soulslike sviluppato da Jyamma Games, arriverà nel 2024 su PC e console di attuale generazione. Inoltre, la Alpha Unreal Engine 4 Demo sarà al PAX East 2023. I partecipanti avranno la possibilità di esplorare il mondo Enotria e di sperimentare in prima persona le sue meccaniche di gioco. L'informazione è stata condivisa tramite un comunicato ufficiale.

Ispirato al folklore e ai misteri italiani, Enotria: The Last Song è un'esperienza soulslike "unica nel suo genere che invita i giocatori a indossare maschere che cambiano ruolo e a brandire il potere di Ardore per svelare i segreti di una terra bloccata in un gioco senza fine. Nei panni della Maschera del Cambiamento, i giocatori affronteranno nemici formidabili e altereranno la realtà per liberare attori riluttanti da un copione eterno e contorto che non hanno creato loro."

"Siamo entusiasti di presentare la demo di Enotria: The Last Song al PAX East 2023 e offrire ai partecipanti uno sguardo al nostro mondo ispirato al folklore italiano", ha dichiarato Giacomo Greco, fondatore e CEO di Jyamma Games. "Non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino le nostre meccaniche di gioco uniche e si immergano nel nostro bellissimo mondo".

Stoyan Stoyanov, director del gioco, ha affermato invece che l'obiettivo del team con Enotria è quello di "catturare il cuore e l'anima" dei souls-likes, con "un'esplorazione gratificante, diverse build e un design dei nemici vario". Viene anche spiegato che vi è una meccanica nota come Ardore che permette al giocatore di cambiare in modo dinamico il mondo, così come risolvere enigmi.

Vi lasciamo infine al nostro provato di Enotria: The Last Song.