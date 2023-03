Suicide Squad Kill the Justice League: Rocksteady è ottimista per il gioco, per il report di VGC

Suicide Squad: Kill the Justice League non è stato accolto benissimo da una fetta dei giocatori mondiali, ma secondo un nuovo report proveniente dal podcast di VGC, internamente l'opinione sul gioco sarebbe più che positiva.

Le voci di corridoio, provenienti anche dall'affidabile Jason Schreier di Bloomberg, affermano che il gioco è stato rimandato di almeno alcuni mesi, rispetto alla data prevista (26 maggio 2023). Per il momento non ci sono conferme ufficiali. Ciò detto, si potrebbe pensare che - vista la reazione del pubblico e la necessità di lavorare ancora sul gioco per ottimizzarlo - il team di Rocksteady non sia felicissimo di quanto realizzato.

Tuttavia, secondo Andy Robinson di VGC, gli autori di Suicide Squad: Kill the Justice League sono ottimisti. "Mi è stato detto che non si tratta di un altro Gotham Knights, che tutti coloro che ci stanno lavorando sono piuttosto ottimisti riguardo ai loop di combattimento che hanno realizzato, al mondo di gioco e a cose del genere".

Robinson continua dicendo che sarebbe sorpreso se lo studio stesse davvero pensando di apportare grandi cambiamenti al nucleo del gameplay o ad altri aspetti simili. Anche Schreier aveva già affermato che non sono previsti grandi cambiamenti, ma che il rimando è legato ai classici lavori di rifiniture tecnica.

In attesa di novità, vi ricordiamo che Batman avrà i suoi scagnozzi personali in Suicide Squad: Kill the Justice League.