Suicide Squad: Kill The Justice League non cambierà nonostante il ritardo, per Jason Schreier

Nonostante il presunto posticipo applicato a Suicide Squad: Kill The Justice League, Rocksteady non ha intenzione di cambiare il gioco in maniera sostanziale in seguito alla risposta non proprio entusiasta ricevuta finora dal pubblico, secondo quanto riferito da Jason Schreier.

Il giornalista di Bloomberg, che aveva per primo riportato il probabile posticipo deciso per il rilascio di Suicide Squad: Kill The Justice League, è tornato sull'argomento per spiegare che, in base a quanto ha appreso, questo ritardo non comporterà delle variazioni importanti alla struttura del gioco e alle meccaniche del gameplay.

In effetti, anche considerando che la sua uscita potrebbe essere spostata al 2024, sarebbe difficile modificare in maniera radicale una struttura di gioco, anche se ovviamente molte cose possono essere cambiate in diversi mesi. In ogni caso, non c'è ancora una conferma ufficiale sul posticipo, dunque attendiamo eventuali annunci al riguardo.

"Rocksteady non ha ancora annunciato il posticipo di Suicide Squad, forse perché non c'è ancora una nuova data", ha riferito Schreier su Twitter, "lo staff ha saputo alcune settimane fa che arriverà più avanti nel corso dell'anno ma non si sa ancora quando. È possibile anche il posticipo al 2024 ma una cosa è certa: il nucleo del gioco non cambierà".

Dunque è possibile che l'eventuale ritardo riguardi solo una ripulitura tecnica generale o forse qualche accorgimento sul fronte live service o in termini di bilanciamento. In ogni caso, non c'è ancora una conferma ufficiale nemmeno sul posticipo e la data d'uscita ufficiale al momento resta il 26 maggio 2023.