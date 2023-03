Suicide Squad: Kill the Justice League, Batman avrà i suoi scagnozzi personali

Come sappiamo in Suicide Squad: Kill the Justice League ci troveremo ad affrontare alcuni dei supereroi più noti della DC, diventati malvagi per colpa dell'influenza di Brainiac. Tra questi c'è anche Batman e a quanto pare come ogni villain che si rispetti avrà anche lui degli scagnozzi personali, stando a un indizio presente in un video dietro le quinte degli sviluppatori.

Come notato dall'utente di Reddit elbigoefuerte nel filmato a un certo punto viene mostrata l'arma Epidemic, un equipaggiamento della massima rarità con vari perk, tra cui uno che offre "+22% di danni Melee ai nemici "infusi da Batman"". Ciò suggerisce la presenza di nemici caratterizzati da abilità peculiari del Cavaliere Oscuro, che forse agiscono sotto il suo diretto controllo.

Un po' come nei giochi della serie Arkham affrontavamo gli sgherri del Pinguino, Due Facce e Joker, pare dunque che anche in Suicide Squad: Kill the Justice League ci saranno varie fazioni di nemici minori al soldo dei villain principali, in questo caso quindi Batman e altri eroi convertiti. Possiamo dunque aspettarci degli avversari superveloci come Flash o che possono usare in qualche modo i poteri di Lanterna Verde.

Per saperlo con certezza non ci resta che attendere ulteriori approfondimenti da parte di Rocksteady. Vi ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC dal 26 maggio. A quanto pare nel gioco sarà presente anche l'Enigmista, anche se non è chiaro con quale ruolo.