Nintendo eShop su Wii U e 3DS: rimangono tre settimane per comprare i giochi prima della chiusura

Vi ricordiamo che il 27 marzo 2023 il Nintendo eShop per Wii U e Nintendo 3DS sarà chiuso. Questo significa che rimangono tre settimane per acquistare i giochi digitali per le due piattaforme e farli vostri per sempre.

Ricordiamo infatti che ogni gioco comprato sull'eShop delle due piattaforme Nintendo rimarrà disponibile al download anche dopo la chiusura del negozio digitale. Sia su Wii U che su 3DS, potete comprare ogni gioco disponibile fino al 27 marzo.

Vi ricordiamo però che non è più possibile caricare denaro da Wii U e da 3DS, ma bisogna farlo tramite Nintendo Switch. La compagnia di Kyoto ha rimosso il supporto alle carte di credito sulle due vecchie piattaforma lo scorso anno e poco dopo ha impedito anche l'uso di carte prepagate. L'unico modo per acquistare giochi è quindi unire il Nintendo Network ID (usato per Wii U e 3DS) con il proprio Nintendo Account (usato per Switch) e caricare soldi tramite Switch visto che a quel punto i portafogli sono condivisi.

Si tratta di un procedimento un po' complesso se non si è pratici, ma non richiede troppo tempo. Se amate usare le vostre vecchie console anche dopo anni e non volete perdere l'occasione di giocare qualche videogame disponibile solo in formato digitale o praticamente impossibile da trovare in formato fisico (soprattutto a prezzo ragionevoli), vi conviene non perdere tempo e sfruttare queste ultime settimane di disponibilità dell'eShop di Wii U e Nintendo 3DS.

Ricordiamo inoltre che la possibilità di giocare online non sarà rimossa dalle due console. In totale, però, circa 1.000 giochi solo digitali "spariranno".

