Wii U compie dieci anni in Occidente, ecco i giochi più venduti

Oggi è il 10° anniversario dell'arrivo di Wii U in occidente, o più precisamente negli USA e Canada (l'Italia è arrivata dopo, il 30 novembre 2012). Non possiamo certo dire che vi siano un gran numero di fan di questa console in giro per il mondo, ma si tratta comunque di una giornata di un certo peso. La console ha saputo proporre vari giochi di qualità, vari dei quali arrivati non a caso anche su Switch. Vediamo quali sono stati i giochi più venduti su Wii U:

Super Smash Bros.

Mario Kart 8

Super Mario Maker

Super Mario 3D World

Splatoon

New Super Mario Bros. U

Mario party 10

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Pokken Tournament

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Come potete vedere, nella lista è incluso un certo Mario Kart 8, che è attualmente, nella sua versione Deluxe, il gioco più venduto di Nintendo Switch (ed è anche in offerta per il Black Friday). Sì, questa versione ha varie aggiunte, ma la sostanza è la stessa e dimostra che Wii U aveva dei titoli di primissimo piano. The Legend of Zelda Breath of the Wild è arrivato subito anche su Switch, quindi non conta molto, ma rimane comunque un grande capolavoro di tale console.

Wii U non ha avuto vita facile e anche quel poco di interessante che rimane andrà perduto nella sua versione digitale, visto che si ha tempo fino a marzo 2023 per poter comprare giochi su Wii U Shop, prima della chiusura.

Wii U

Diteci, avete giocato con Wii U, oppure siete andati direttamente su Switch?