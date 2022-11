Starfield: Bethesda a caccia di domande, forse il gioco ai The Game Awards 2022

Bethesda sta chiedendo alla comunità dei videogiocatori di fare domande su Starfield, il suo imminente titolo, che dovrebbe essere ai The Game Awards 2022 con un nuovo trailer e, forse, con del gameplay.

In particolare, lo sviluppatore delle Elder Scrolls è interessato a conoscere le curiosità degli appassionati dei suoi giochi, visto che la richiesta di domande è stata fatta sul suo canale ufficiale Discord da Jurassika, uno degli amministratori.

Jurassika: "Grazie per aver continuato a fare domande. Nei prossimi giorni, vogliamo provare a giocare con il canale per vedere se riusciamo a consolidare le vostre domande. Ne abbiamo ricevute abbastanza per il prossimo evento, ma nel frattempo le domande generali saranno pubblicate in questo posto, almeno finché non sperimenteremo altre caratteristiche di Discord."

La risposta della comunità è stata entusiasta e le domande si sono moltiplicate, andando a toccare un po' tutti gli aspetti di Starfield, quantomeno quelli desunti dal filmato di gameplay visto questa estate:

Le domande dovrebbe fare da base per il prossimo video della serie Constellation Questions, in cui gli sviluppatori cercando di dissipare i dubbi dei fan. Il video precedente risale a ottobre, ma presto ne potrebbe arrivare uno nuovo.

Bethesda potrebbe usare le domande degli utenti anche per un altro motivo: avere più chiaro ciò che mostrare durante i The Game Awards 2022. In realtà le tempistiche non danno ampi spazi di manovra, visto che per la serata condotta da Geoff Keighley manca davvero pochissimo (andrà in onda l'8 dicembre 2022) e che, solitamente, i trailer vengono preparati con largo anticipo. Staremo a vedere.