Starfield: un video con Todd Howard parla della personalizzazione dei personaggi e realismo

Bethesda ha pubblicato un video dietro le quinte di Starfield, in cui Todd Howard risponde ad alcune delle domande poste dalla community e i fan, svelando tra l'altro dettagli sul sistema di personalizzazione dei personaggi.

Uno dei quesiti posti a Howard è se Starfield può essere considerato un gioco di fantascienza basato sulla realtà (hard sci-fi). Il game director ha spiegato che gli sviluppatori hanno studiato a lungo la tecnologia dietro ai viaggi dello spazio. Ad esempio, per quanto riguarda il carburante e il funzionamento del motore gravitazionale, sono stati presi in considerazione i principi della fisica quantistica.

Gli sviluppatori hanno deciso tuttavia di non spingere troppo sul realismo su certi elementi per non rendere il gioco "troppo punitivo" dal punto di vista del gameplay. Ad esempio Howard spiega che "se una nave finisse il carburante nello spazio il gioco sarebbe finito. Perciò di recente abbiamo modificato questa meccanica. Il carburante della nave, e il gravimotore, limitano la distanza che puoi percorrere in una volta, ma non esaurisci il carburante. Magari ci saranno aggiornamenti, o mod che lo permetteranno, ma per ora stiamo procedendo in questa direzione."

Per quanto riguarda la personalizzazione dei personaggi in Starfield, Howard spiega che sarà presente un sistema basato sui tratti. Ognuno avrà dei vantaggi ma anche un lato negativo. In Starfield fortunatamente sarà presente "un'attività o missione" che permetterà di rimuovere uno o più tratti del proprio personaggio, in modo tale che i giocatori non saranno costretti a ricominciare il gioco da capo se insoddisfatti della build del proprio avatar virtuale.

Howard ha inoltre svelato che Starfield ha superato quota 250.000 linee di dialogo, più del doppio di Fallout 4, e che nel gioco saranno disponibili delle opzioni speciali, come la Persuasione, che potranno essere utilizzate in base alle statistiche e tratti del proprio personaggio.

Starfield sarà disponibile nel corso del 2023 per Xbox Series X|S e PC. Sarà inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Stando a un ex-sviluppatore il team di sviluppo del gioco conta ben 500 persone.