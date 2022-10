Microsoft acquisisce studi e rende i loro giochi esclusive, dice l'antitrust UK

Microsoft ha la tendenza ad acquisire studi e a rendere i loro giochi esclusive Xbox, stando a un rapporto stilato dall'antitrust UK: è per questo motivo che il regolatore teme che la medesima condotta venga applicata ai prodotti di Activision Blizzard.

Sappiamo che Microsoft è arrivata a confrontare i dati di vendita di PlayStation e Xbox davanti all'antitrust UK nel tentativo di mettere in evidenza come al momento sia ben lungi dall'essere leader del mercato videoludico, dipingendo in effetti un'immagine controversa del proprio business.

Ebbene, il rapporto di CMA segnala un pattern molto preciso, che la casa di Redmond ha finora applicato in maniera piuttosto rigida:

Dopo l'acquisizione di Bethesda, diversi franchise del publisher sono diventati esclusive Xbox, fra cui Starfield e The Elder Scrolls VI.

Dopo l'acquisizione di Obsidian, The Outer Worlds 2 e Avowed sono esclusive Xbox.

Dopo l'acquisizione di InXile Entertainment, il team lavora a un'esclusiva Xbox.

Dopo l'acquisizione di Ninja Theory, Bleeding Edge e Senua's Saga: Hellblade 2 sono esclusive Xbox.

Dopo l'acquisizione di Compulsion Games, il team lavora a un'esclusiva Xbox.

Insomma, pare che i rilievi dell'autorità inglese non siano banali né campati per aria, bensì piuttosto concreti. Vedremo ora come Microsoft reagirà di fronte a queste argomentazioni, sebbene la controffensiva dell'azienda sia già cominciata in maniera decisa.