Microsoft confronta i dati di vendita di PlayStation e Xbox davanti all'antitrust UK

Lo scontro fra Microsoft e Sony infuria di fronte all'antitrust UK: la casa di Redmond sta cercando di dimostrare che al momento non occupa una posizione dominante nel mercato dei videogame, e a tal fine ha confrontato i dati di vendita di PlayStation e Xbox per sottolineare gli attuali rapporti di forza.

Nell'ambito delle critiche all'antitrust UK, che accoglie le richieste di Sony senza adeguate indagini, Microsoft ha fornito all'ente regolatore inglese le informazioni relative alle vendite di PlayStation e Xbox aggiornate alla fine del 2021, con la somma di PS5 e PS4 a quota 151,4 milioni di unità e la somma di Xbox Series X|S e Xbox One a quota 63,7 milioni di unità.

Nel suo documento, Microsoft fa notare che "PlayStation è stata la piattaforma leader del mercato per oltre 20 anni con una base installata di oltre 150 milioni di console, che la rende più grande di Nintendo e più del doppio di Xbox", come abbiamo riportato alcune ore fa.

Ricorderete che i dati di vendita dell'hardware Xbox non vengono comunicati ufficialmente ormai da diversi anni e sorprende dunque la scelta di renderli pubblici in tale frangente, peraltro nel tentativo di dipingere l'azienda come una sorta di Cenerentola del mercato videoludico, "ultima fra le console", "settima su PC" e "assente in ambito mobile".