PlayStation Plus, ottobre 2022: giochi gratis Extra e Premium annunciati da Sony

Sony ha annunciato i giochi gratis che entreranno nel catalogo di PlayStation Plus per gli utenti di livello Extra e Premium nel mese di ottobre 2022. Si tratta di:

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition - PS5 e PS4

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - PS4

Assassin's Creed Odyssey - PS4

Dragon Quest Builders - PS4

Dragon Quest Builders 2 - PS4

Dragon Quest Heroes: L'Albero del mondo e le radici del male - PS4

Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition - PS4

Inside - PS4

The Medium - PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - PS4

Assassin's Creed Chronicles: China - PS4

Assassin's Creed Chronicles: India - PS4

Assassin's Creed Chronicles: Russia - PS4

Assassin's Creed III Remastered - PS4

Assassin's Creed Syndicate - PS4

Hohokum - PS4

A qualche giorno di distanza dall'arrivo dei giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2022 per tutti gli abbonati al servizio, ecco quelli che andranno ad arricchire il corposo catalogo della piattaforma digitale Sony.

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition | PS4, PS5

Giocate al grande classico che ha definito un intero genere, Grand Theft Auto: Vice City, aggiornato per la nuova generazione con miglioramenti generali, tra cui un nuovo e fenomenale sistema di illuminazione, modifiche all'ambientazione, texture ad alta risoluzione, aumento della distanza di visualizzazione, controlli e puntamento sullo stile di Grand Theft Auto V e molto altro ancora per dare vita a quest'epico mondo con un nuovo livello di dettaglio.

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva | PS4

Esplora un mondo sconfinato e vivi un'epica avventura GDR nei panni del Lucente: il prescelto che dovrà trionfare in un mondo pronto a dargli la caccia. Il Lucente e i suoi fedeli compagni collaborano per sopravvivere agli attacchi del male e avere la meglio sulle forze oscure che minacciano di gettare nel caos il mondo di Erdrea.

Assassin's Creed Odyssey| PS4

Scrivi tu stesso la tua Odissea leggendaria e vivi un'avventura epica in un mondo in cui ogni scelta conta. Condannato a morte dalla tua famiglia, intraprendi un viaggio da mercenario reietto a leggendario eroe greco, e scopri la verità sul tuo passato. Personalizza l'equipaggiamento e padroneggia nuove abilità speciali: il tuo personaggio si adatterà perfettamente al tuo stile di gioco. Combatti in Grecia, dai vita a furiose battaglie a terra e in mare e diventa una leggenda. Assassin's Creed Odyssey ha 60 FPS su PS5.

Assassin's Creed Odyssey, Kassandra

Dragon Quest Builders | PS4

Raccogli materiali, crea oggetti e costruisci tutto quello che vuoi mentre esplori un mondo sandbox composto da blocchi, pieno di personaggi indimenticabili e mostri feroci. Usa la tua creatività per sconfiggere il subdolo Dragonlord e riportare la pace in un regno sconvolto.

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Il gioco di ruolo ambientato in un mondo fatto di blocchi include un fantastica campagna per giocatore singolo e una solida modalità di costruzione multigiocatore online, dove potranno partecipare fino a quattro giocatori. Riporta in vita un mondo dimenticato insieme a un misterioso compagno di nome Malroth. Poi, porta il tuo costruttore online e collabora con i tuoi amici per creare qualcosa di davvero spettacolare.

Dragon Quest Heroes: L'Albero del mondo e le radici del male | PS4

Tuffati in questa nuova avventura d'azione GDR. Nel pacifico Regno di Arba, uomini e mostri vivevano in perfetta armonia... Fino a quando i mostri non sono improvvisamente impazziti: il compito dei nostri eroi sarà quello di affrontare orde infinite dei loro vecchi amici! Nei panni dell'eroe Luceus o dell'eroina Aurora, dovrai unire le forze con un cast di amatissimi personaggi provenienti dai precedenti titoli della serie Dragon Quest, per far rinsavire le orde di mostri e ripristinare l'ordine nel regno.

Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition | PS4

In questo gioco di ruolo e azione hack-and-slash con aree liberamente esplorabili dovrai riportare la pace in un mondo pieno di mostri ed epiche battaglie. Potrai scegliere tra una vasta gamma di personaggi giocabili con mosse e abilità uniche, tra cui celebri volti della serie di Dragon Quest e anche quattro nuovissimi eroi. Fino a 4 giocatori potranno lottare fianco a fianco in modalità multigiocatore cooperativa, per sconfiggere orde di nemici e boss mostruosi.

Inside, una fase esplorativa

Inside | PS4

Solo e spaventato, un ragazzo si ritrova suo malgrado al centro di un misterioso progetto. Quest'oscuro platform offre un'esperienza narrativa in grado combinare azione adrenalinica e rompicapo impegnativi. Si tratta di un titolo molto apprezzato dalla critica per lo stile malinconico, la colonna sonora ambient e l'atmosfera inquietante.

The Medium | PS5

Questo horror psicologico in terza persona ruota attorno a un gameplay basato su una realtà dualistica. Esplora contemporaneamente il mondo reale e quello degli spiriti. Usa le tue abilità psichiche per risolvere rompicapi in grado di influenzare entrambi i mondi, porta alla luce segreti angoscianti e sopravvivi agli incontri con Le Fauci, un mostro scaturito da una tragedia indicibile.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Combattimento multigiocatore competitivo è la parola d'ordine di questo titolo, dove due squadre di quattro giocatori dovranno affrontarsi sul campo di battaglia per dimostrare chi è il migliore! Crea una squadra di 4 giocatori selezionando i personaggi di Naruto preferiti dai fan, e combatti online con gli amici affrontando altre squadre in battaglie ninja a 8 giocatori.

Assassin's Creed Chronicles: China | PS4

Aiuta Shao Jun a reclamare vendetta contro l'Imperatore nella spettacolare Cina del XVI secolo, grazie a un nuovo gameplay in 2.5D dove dovrai fare affidamento sulla furtività per avanzare in un mondo sbalorditivo, creato con uno stile artistico evocativo ispirato alla tradizionale pittura con pennello. Sfrutta lo spettacolare ed efficace arsenale di Shao Jun: arti marziali per gli scontri ravvicinati, una possente spada Kian e la nuova lama celata nel calzare destro, poi nasconditi e muoviti silenziosamente per evitare di essere scoperto mentre inganni i nemici con fischi e diversivi.

Assassin's Creed Chronicles: India | PS4

Guida Arbaaz nella sua missione furtiva all'interno del colorato mondo dell'India Coloniale in 2.5D. Vivi l'esperienza di un assassino che agisce nell'ombra grazie a una serie di armi e abilità uniche come il nuovo movimento per la doppia uccisione e il chakram, poi scopri una nuova modalità furtiva e veloce grazie alle sale degli assassini.

Assassin's Creed Chronicles: Russia | PS4

Lanciati nel periodo successivo alla rivoluzione d'ottobre in una rielaborazione in 2.5D ambientata in Russia dell'universo di Assassin's Creed. Vesti i panni dell'assassino Nikolaï Orelov o Anastasia e scopri le loro micidiali abilità e strumenti versatili.

Assassin's Creed III Remastered, il protagonista controlla lo scenario

Assassin's Creed III Remastered | PS4

Rivivi la rivoluzione americana in Assassin's Creed III Remastered con grafica e meccaniche di gioco migliorate. Inoltre, sono inclusi Assassin's Creed Liberation Remastered e tutti i contenuti DLC singoli.

1775: le colonie americane stanno per rivoltarsi. Connor, un assassino nativo americano, dovrà riportare il suo popolo e la sua nazione alla libertà. Dalle città brulicanti di vita ai caotici campi di battaglia, elimina i tuoi nemici utilizzando svariate tecniche e un vasto arsenale di armi micidiali.

Assassin's Creed Syndicate | PS4

Londra, 1868. All'apice della rivoluzione industriale dovrai vestire i panni di Jacob o Evie Frye, giovani sfrontati e ribelli assassini gemelli e guida un'organizzazione segreta e accresci la tua influenza per lottare contro gli oppressori che sfruttano i meno abbienti nel nome del progresso.

Hohokum | PS4

Esplora mondi straordinari. Vesti i panni di una bizzarra creatura volante simile a un aquilone e vola verso mondi colorati e bizzarri che attendono solo di essere scoperti. Interagisci con personaggi eclettici, giochi stravaganti e ambientazioni particolari per scoprire bizzarri segreti... o semplicemente esplora al ritmo che preferisci, stupendoti e divertendoti di fronte alle sorprese in cui t'imbatterai.

Per gli utenti di livello Premium ci sono poi i PlayStation Classics: