PlayStation Plus: i giochi gratis per PS5 e PS4 di ottobre 2022 disponibili da oggi

È il primo martedì del mese e di conseguenza i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di ottobre 2022 verranno resi disponibili in giornata per tutti gli abbonati al servizio di Sony, che dunque potranno riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta digitale.

Se vi siete persi l'annuncio ufficiale di Sony PlayStation, i giochi gratuiti di questo mese per gli iscritti a PS Plus Essential, Extra e Premium sono:

Hot Wheels Unleashed - PS5 e PS4

Injustice 2 - PS4

Superhot - PS4

Hot Wheels Unleashed è un gioco di corse con protagonisti i modellini di auto più famosi del mondo, che si danno battaglia su delle piste fuori di testa. Oltre alle gare in singolo, è possibile giocare con un amico a schermo condiviso oppure partecipare a gare da 12 giocatori con il multiplayer online. Ecco la nostra recensione di Hot Wheels Unleashed.

Injustice 2 è l'ultimo episodio della celebre serie picchiaduro di NetherRealm Studios con protagonisti gli eroi e i villain di DC Comics e che racconta una storia alternativa dove Superman è passato dalla parte dei "cattivi" dopo la morte dell'amata Lois Lane, nel mentre la Terra viene invasa dal potente Brainiac. La recensione di Injustice 2.

Ultimo, ma non per importanza, Superhot è uno sparatutto in soggettiva in "stop motion", dove il tempo scorre solo quando si muove il giocatore, dando vita a un gameplay strategico unico nel suo genere in cui è necessario valutare con attenzione le proprie mosse per far fuori tutti i nemici. Ecco la nostra recensione di Superhot.

Che ne pensate dei giochi gratis del PlayStation Plus di ottobre 2022 per PS5 e PS4? Ce n'è qualcuno che vi stuzzica particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti.