PlayStation Plus, ottobre 2022: giochi gratis PS5 e PS4 annunciati da Sony

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi gratis per PS5 e PS4 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di ottobre 2022. Si tratta di:

Hot Wheels Unleashed - PS5 e PS4

Injustice 2 - PS4

Superhot - PS4

Scaricabili gratuitamente a partire dal 4 ottobre dagli utenti che possiedono una sottoscrizione di qualsiasi tipo a PS Plus, dunque Essential, Extra o Premium, i titoli in questione andranno a sostituire i giochi PlayStation Plus di settembre 2022, ovverosia Need for Speed Heat, TOEM e Granblue Fantasy Versus.

Hot Wheels Unleashed è un gioco di guida basato sulle celebri automobiline da collezione, sviluppato dal team italiano Milestone. Fedele allo spirito del brand americano, il titolo ci coinvolge in gare spettacolari su circuiti fuori di testa, pieni di salti, acrobazie e sezioni antigravità. La recensione di Hot Wheels Unleashed.

Injustice 2 è invece l'ultimo episodio della serie di picchiaduro a incontri sviluppata da NetherRealm Studios, il team autore di Mortal Kombat. Ambientato in un futuro alternativo in cui Superman è impazzito in seguito alla morte di Lois Lane, racconta la storia di un'invasione del potente Brainiac: riusciremo a contrastarla? La recensione di Injustice 2.

Superhot, infine, è l'originale sparatutto in "stop motion" in cui potremo mettere insieme sequenze d'azione ad alto tasso d'adrenalina procedendo un passo alla volta, strategicamente, per liberare di volta in volta lo scenario dalla presenza di nemici. La recensione di Superhot.