Cyberpunk 2077: vendite per oltre 20 milioni di copie, annuncia CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 ha totalizzato vendite per oltre 20 milioni di copie: lo ha annunciato CD Projekt RED con un post su Twitter, cogliendo l'occasione per ringraziare tutti gli utenti che hanno contribuito a fare in modo che si potesse raggiungere questo importante risultato.

Come ricorderete, Cyberpunk 2077 ha visto la presenza di un milione di giocatori al giorno nell'ultima settimana, anche e soprattutto grazie al rilancio promozionale legato al debutto della serie animata Cyberpunk: Edgerunners (qui la recensione).

"Oltre 20 milioni di cyberpunk hanno visitato le strade di Night City, facendo baldorie con Jackie e imparando a conoscere Johnny, guidando per Panam e tuffandosi insieme a Judy, stando in compagnia di River e ascoltando le canzoni di Kerry", si legge nel post. "Grazie, speriamo di vedervi tutti all'Afterlife!"

Non sappiamo quali fossero esattamente le aspettative dello studio polacco prima del lancio di Cyberpunk 2077, ma un debutto particolarmente difficile e accompagnato dalle polemiche per via delle condizioni del gioco su PS4 e Xbox One ha frenato in maniera sostanziale le ambizioni del progetto.

Nonostante ciò, lo sviluppo di aggiornamenti correttivi, il passaparola e, come detto, il lancio della serie animata hanno tutti contribuito a donare una nuova giovinezza all'action RPG, che ora può vantare numeri di tutto rispetto in attesa dell'uscita dell'espansione Phantom Liberty.