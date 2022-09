Cyberpunk 2077: annunciata l'espansione Phantom Liberty con un teaser trailer

CD Projek RED ha annunciato ufficialmente l'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 con un teaser trailer, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia. Il lancio del DLC è previsto durante il corso del 2023 per PC, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia. Non vengono menzionate invece PS4 e Xbox One, che dunque potrebbero non ricevere l'espansione.

Nel filmato vediamo una Night City in fiamme e successivamente alcune sequenze di gameplay, tra combattimenti e stealth. In sottofondo il protagonista V recita un giuramento di fedeltà ai Nuovi Stati Uniti d'America:

"Io, V, giuro solennemente che servirò fedelmente i Nuovi Stati Uniti d'America"

A quanto pare il/la protagonista si pentirà amaramente di questa decisione, che viene descritta come "una pessima idea".

CD Projekt RED ha confermato che Keanu Reeves ritornerà a interpretare Johnny Silverhand nell'espansione, che dunque supponiamo quindi avrò un ruolo di primo piano in questa nuova avventura. Il game director Gabe Amatangelo ha aggiunto che in Phantom Liberty verrà introdotto un nuovo cast di personaggi con cui V entrerà in contatto all'interno di una nuova location di Night City

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, con nuove informazioni che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Che ne pensate? Il primo teaser trailer del DLC vi ha incuriosito? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.