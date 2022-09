Cyberpunk: Edgerunners, il nuovo trailer mostra sparatorie, esplosioni e contenuti NSFW

Durante l'odierna livestrem Night City Wire, CD Projekt RED ha presentato un nuovo trailer dell'anime Cyberpunk: Edgerunners. I contenuti sono stati indicati come NSFW (Not Safe For Work), e per un buon motivo.

Il filmato infatti mostra un mix di sparatorie, esplosioni, scene di sesso e sangue a fiumi, dandoci dunque un assaggio dei toni della produzione di Studio Trigger. Oltre al trailer, è stato presentato il cast di doppiatori inglesi, ecco l'elenco:

David - Zack Aguilar

Lucy - Emi Lo

Maine - William C Stephens

Dorio - Marie Westbrook

Kiwi - Stephanie Wong

Pilar - Ian James Corlett

Rebecca - Alex Cazares

Falco - Matthew Mercer

Gloria - Gloria Garayua

Ripperdoc - Borge Etienne

Faraday - Giancarlo Esposito

Cyberpunk: Edgerunners è una serie animata realizzata in collaborazione con Studio Trigger, noto studio giapponese autore di Kill la Kill, Promare, Little Witch Academia, Darling in the Franxx e non solo. L'anime è ambientato nello stesso universo di Cyberpunk 2077 e parla di un ragazzo di strada che tenta di sopravvivere nella futuristica Night City, diventando un "edgerunner", ovvero un mercenario fuorilegge.

La prima stagione di Cyberpunk: Edgerunners sarà disponibile su Netflix a partire dal 13 settembre e sarà composta da 10 episodi.

Oggi CD Projekt RED ha annunciato Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la prima espansione del gioco.