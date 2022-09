Cyberpunk 2077: l'espansione Phantom Liberty basterà a cambiare l'opinione del pubblico?

Come vi abbiamo riportato, dopo lunga attesa CD Projekt RED ha annunciato la prima vera espansione di Cyberpunk 2077. Si chiama Phantom Liberty e sarà disponibile per PC, PS5, Xbox Series X|S e Stadia.

Le piattaforme di arrivo non includono la vecchia generazione di console, senza alcuna sorpresa da parte dei giocatori. Inoltre, l'aggiornamento 1.6 di Cyberpunk 2077 sarà l'ultimo dedicato a PS4 e Xbox One.

Questa espansione, prevista per il 2023, sarà in buona sostanza un momento importantissimo per Cyberpunk 2077, una sorta di nuova rinascita. O così speriamo. CD Projekt RED ha infatti disperato bisogno, in questo momento, di un grande successo, non tanto di vendite quanto più di pubblico.

Il lancio del gioco base, non crediamo di dovervelo dire, ha creato un po' di scompiglio nel team polacco, subissato dalle giuste critiche dei giocatori. Di rado, nel mercato videoludico, si è visto un ribaltamento dell'opinione pubblica così improvviso.

CD Projekt era infatti una compagnia amata da tutti, sia per The Witcher 3 e delle sue espansioni (vendute a prezzi onestissimi considerando qualità e quantità di contenuti) sia per lo store GOG, che si fa promotore di una filosofia "no DRM" che piace sempre ai giocatori.

Con l'uscita di Cyberpunk 2077, però, tutto è cambiato. Phantom Liberty deve obbligatoriamente essere un'espansione di qualità e deve in qualche modo convincere i giocatori che la CD Projekt RED dei tempi di The Witcher è tornata. Come? Si può iniziare creando un gioco divertente e corposo, con un prezzo non pompato.

Secondo voi CD Projekt RED può risollevarsi con una semplice espansione? Oppure dovremo attendere un nuovo The Witcher per far sì che il pubblico torni a pensare che il team polacco è degno dell'attenzione che riceve?

