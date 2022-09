Cyberpunk 2077: l'update 1.6 è l'ultimo per PS4 e Xbox One, l'old-gen non riceverà più supporto

Durante il Night City Wire di CD Projekt RED, dedicato alle ultime novità per il mondo di Cyberpunk 2077, la compagnia polacca ha svelato una triste novità: l'update 1.6 sarà l'ultimo per PS4 e Xbox One.

Gli autori polacchi hanno deciso di terminare il supporto alle versioni di vecchia generazione di Cyberpunk 2077. Infatti, anche l'espansione Phantom Liberty - di cui vi abbiamo appena mostrato il trailer - non sarà pubblicata su PS4 e Xbox One.

Non si tratta affatto di una sorpresa. Ricordiamo infatti che tra le varie edizioni, quelle PlayStation 4 e Xbox One sono le più problematiche. Al D1 tali versioni erano piagate da bug e tanti problemi grafici e non erano assolutamente comparabili con le altre versioni di Cyberpunk 2077.

Interrompere il supporto è sicuramente un modo per permettere a CD Projekt RED di concentrarsi sui lavori senza perdere risorse su console che faticano a riprodurre Cyberpunk 2077. Al tempo stesso, non è particolarmente piacevole per i videogiocatori che hanno deciso di supportare il gioco sulle vecchie console: non solo non potranno giocare l'espansione, ma non riceveranno alcun tipo di patch o correzioni di quei problemi ancora presenti nel gioco.

