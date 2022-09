Cyberpunk 2077: la Patch 1.6 "Edgerunners" arriva oggi con nuovi contenuti e funzionalità

Durante il Night Wire di oggi, CD Projekt RED ha svelato i dettagli della Patch 1.6 di Cyberpunk 2077, che sarà disponibile in serata. L'aggiornamento si intitola "Edgerunners", in quanto includerà una serie di contenuti ispirati all'atteso anime Cyberpunk: Edgerunners di Netflix.

Come spiegato in una precedente notizia, l'aggiornamento concluderà ufficialmente il supporto di CD Projekt alle versioni old-gen PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077: questo significa che le prossime patch e la neo annunciata espansione Phantom Liberty arriveranno esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.

Come accennato in apertura la Patch 1.6 introduce nel gioco oggetti equipaggiabili tratti dall'anime Cyberpunk: Edgerunners, di cui tra l'altro è stato pubblicato un nuovo trailer. I giocatori avranno la possibilità di indossare la giacca indossata dal protagonista David Martinez e utilizzare un fucile usato da un altro personaggio della serie. Il tutto accompagnato da una quest che introdurrà i nuovi contenuti.

Oltre agli oggetti ispirati a Edgerunners, l'aggiornamento introduce anche una serie di funzionalità al gioco, tra cui un sistema di trasmog per i vestiti, che permette dunque ai giocatori di vestire V come preferiscono senza badare alle statistiche. Le novità non finiscono qui, perché arriverà anche la progressione cross-platform, verranno introdotti nel mondo di gioco cabinati arcade che includono il minigioco Roach Race, che tra l'altro sarà disponibile come gioco standalone per iOS e Android. A questo indirizzo sono disponibili le note ufficiali della Patch 1.6 di Cyberpunk 2077.

CD Projekt ha parlato anche delle modifiche al gameplay che arriveranno dalla Patch 1.7 in poi, con il comportamento delle forze dell'ordine e i combattimenti tra veicoli che verranno completamente rivisti.