Ubisoft: Tencent raddoppia la propria quota azionaria con un grosso investimento monetario

Come segnalato da Stephen Totilo di Axios tramite Twitter, Tencent ha acquistato nuove azioni di Ubisoft e ha ottenuto così il 9.99% della compagnia, raddoppiando la propria quota. In totale, ha investito altri 300 milioni di euro sulla società francese, che si sommano a tutti gli investimenti passati.

In questo momento Guillemot Bros, la compagnia gestita dai cofondatori di Ubisoft, è ancora l'azionista di maggioranza di Ubisoft con il 29.9%. In poche parole, la famiglia Guillemot non ha perso in alcun modo il controllo sulla propria società.

Inoltre, Tencent non ha ottenuto alcun posto nel consiglio di amministrazione, né presso Ubisoft né presso la Guillemot Bros. L'accordo prevede anche che Tencent non possa vendere le proprie azioni per cinque anni. Infine, Tencent darà a Guillemot Bros un prestito per rifinanziare il proprio debito.

Tencent sarà inoltre l'editore di "molti" giochi Ubisoft AAA per mobile e per PC all'interno della Cina. Il territorio cinese è difficile da navigare e avere un partner come Tencent potrebbe essere fondamentale per riuscire a conquistare i giocatori di tale regione.

