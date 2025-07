CD Projekt svelerà le novità della patch 2.3 di Cyberpunk 2077 in una diretta dedicata, data e orario

La data e l'orario da segnare in agenda sono le 17:00 italiane di domani, mercoledì 16 luglio . La diretta sarà trasmessa sui canali Twitch e YouTube dello studio polacco. Interverranno Paweł Sasko, associate game director, e Adrine Jouannet, lead designer di Virtuos, studio esterno già noto per titoli come The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che ha già collaborato ad alcune funzionalità del precedente aggiornamento.

Un aggiornamento enorme?

La patch 2.3 era inizialmente prevista per il 26 giugno, ma CD Projekt ha annunciato un rinvio a data da destinarsi, citando la necessità di ulteriore tempo per completare l'aggiornamento. Quest'ultimo è infatti, a detta dello studio, paragonabile per dimensioni alla patch 2.2, che come forse ricorderete ha introdotto oltre 100 nuove opzioni estetiche per il personaggio, una modalità foto migliorata, 10 nuovi veicoli, attività inedite e molto altro.

Lo showcase offrirà con ogni probabilità una panoramica completa delle novità in arrivo e, si spera, una data di uscita definitiva. Da tenere d'occhio anche eventuali sorprese: pochi giorni fa è stato annunciato Cyberpunk: Edgerunners 2, e, per quanto poco probabile, non è da escludere che venga rivelato qualche dettaglio aggiuntivo sul nuovo anime frutto della collaborazione con lo studio giapponese Trigger.