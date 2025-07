L'anime Cyberpunk: Edgerunners 2 è stato annunciato ufficialmente da CD Projekt RED e Trigger

CD Projekt RED ha annunciato Cyberpunk: Edgerunners 2, un nuovo anime realizzato in collaborazione con lo studio Trigger, ambientato nell'universo di Cyberpunk 2077, ma narrativamente autonomo e slegato dalla precedente serie con protagonista David Martinez. La serie arriverà su Netflix, anche se al momento non è stata indicata una finestra di lancio precisa.

L'annuncio è stato fatto durante il panel "Cyberpunk: Edgerunners - Behind the Scenes With its Creators" all'Anime Expo di Los Angeles, attualmente in corso. Per l'occasione sono stati mostrati anche il logo e il poster ufficiale del nuovo anime, che potete ammirare qui sotto.