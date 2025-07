Monument Valley 3 apre le prenotazioni su Nintendo Switch con un'offerta di lancio

ustwo ha aperto le prenotazioni di Monument Valley 3 su Nintendo Switch, con un trailer che ricorda la data di uscita del gioco su PC e console, fissata al 22 luglio, e la promozione a cui potremo accedere effettuando appunto il preorder, che ci permetterà di risparmiare il 10%.

Particolarmente celebre su mobile, la serie di Monument Valley si distingue per il peculiare stile grafico e per la sua capacità di raccontare storie per immagini, spronandoci a risolvere puzzle man mano più complessi al fine di portare avanti la trama.

Nel terzo capitolo avremo l'opportunità di controllare diversi personaggi fra cui Noor, un'apprendista guardiana della luce che dovrà salvare il regno da una terribile calamità, spostandosi da uno scenario all'altro anche utilizzando una barca.

Con l'arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, la saga firmata ustwo punta a conquistare un pubblico completamente nuovo grazie alle straordinarie atmosfere e ai suggestivi scorci di un'avventura davvero particolare.