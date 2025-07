I Fantastici Quattro: Gli Inizi mostra Galactus in un nuovo trailer

Il nuovo teaser trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi offre una nuova, seppur fugage occhiata all'imponente figura di Galactus, il divoratore di mondi che il quartetto Marvel si troverà ad affrontare durante il film.

Nel video si vedono i protagonisti partire per lo spazio, ma non si tratta del viaggio che li ha trasformati in metaumani, donando loro poteri simili a quelli dei quattro elementi. No, l'obiettivo di questo decollo è appunto verificare che tipo di minaccia si stia avvicinando alla Terra.

Naturalmente, quando Reed e la sua famiglia si trovano davanti la gigantesca sagoma di Galactus, la situazione si fa un po' frenetica e movimentata, ma non è nello spazio che si svolgerà lo scontro da cui dipende il destino del nostro pianeta.

Come preannuncia anche il teaser, infatti, l'arrivo dell'entità cosmica verrà anticipato da un misterioso araldo, Silver Surfer, e la battaglia finale avrà luogo nella New York alternativa che fa da scenario alla nuova pellicola Marvel.