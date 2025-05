I Fantastici Quattro: Gli Inizi renderà giustizia ai personaggi, dice Kevin Feige

Nel corso di un'intervista, Kevin Feige ha assicurato che I Fantastici Quattro: Gli Inizi renderà giustizia ai personaggi, consegnandoci finalmente una trasposizione cinematografica all'altezza della lunga storia del primo supergruppo Marvel di sempre.

"Penso che non ci siano quattro personaggi più importanti per la storia della Marvel", ha detto Feige. "Quando Disney ha acquistato la Fox, è stato davvero un sogno che si realizzava: è arrivato nel momento perfetto per aiutarci a lanciare una nuova era. Sono la prima famiglia Marvel e volevo davvero rendergli giustizia."

Ai tempi dei due film diretti da Tim Story "c'era ancora un po' il timore di apparire ridicoli", ha spiegato il produttore, mentre ora è giunto il momento di abbracciare il retro-futuro anni '60, le vibrazioni cosmiche e una rappresentazione fedele di Galactus.

"In un altro momento, qualcuno avrebbe potuto considerare ridicola l'idea di un tizio gigantesco con un grande casco angolare che cammina per la città", ha aggiunto Feige. "Io però la trovo fantastica."