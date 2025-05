Dispatch ha una demo disponibile su Steam: è il gioco-commedia sul lavoro di super-eroe in ufficio

AdHoc Studio ha annunciato la disponibilità di una demo per Dispatch, il particolare gioco-commedia incentrato sul lavoro di super-eroe in ufficio, con una sorta di parodia su questi in un'avventura davvero molto interessante e peculiare.

Annunciato ai The Game Awards, Dispatch è il nuovo gioco di alcuni degli autori di Tales from the Borderlands e The Wolf Among Us, presentandosi in linea con questi come esperienza narrativa ma alquanto differente in termini di soggetto e atmosfera generale.

Nel gioco ci troviamo a interpretare Robert Robertson, conosciuto anche come Mecha Man, ovvero una sorta di super-eroe che combatte con un esoscheletro meccanico il quale però è stato distrutto in un combattimento contro la sua nemesi.