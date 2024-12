Dispatch è stato annunciato ai The Game Awards, dai creatori di The Wolf Among Us

Ai The Game Awards 2024, è stato mostrato nel mezzo di tanti annunci abbiamo avuto modo di vedere Dispatch, dagli autori di The Wolf Among Us e Tales from the Borderlands. È in arrivo nel 2025.

A doppiare i personaggi avremo una serie di nomi famosi, come Aaron Paul (da Breaking Bad), Jeffrey Wright, Laura Bailey, Erin Yvette, Jacksepticeye, Moistcr1tikal, Alanah Pearce e Travis Willingham.