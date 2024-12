The Game Awards 2024 è stata l'edizione più vista di sempre, ecco i numeri ufficiali

"Un grazie al nostro incredibile team, all'intera industria videoludica e ai fan per averci concesso il vostro tempo e per aver creduto nei TGA": si chiude così il messaggio dell'organizzatore e presentatore dell'evento, che include anche i risultati delle precedenti edizioni .

"Oggi siamo onorati ed entusiasti di annunciare che la cerimonia che ha segnato il decimo anniversario dei The Game Awards ha totalizzato il risultato storico di 154 milioni di streaming, ponendosi come il nostro show più visto di sempre ", ha scritto Keighley.

Geoff Keighley ha annunciato che The Game Awards 2024 è stata l'edizione più vista di sempre , avendo totalizzato ben 154 milioni di streaming in tutto il mondo: numeri incredibili, che lo show non aveva mai raggiunto prima.

Risultati meritati?

Alla luce dei tanti annunci e delle sorprese che hanno condito lo show, non c'è dubbio che i The Game Awards 2024 abbiano chiuso l'anno come meglio non si poteva, e dunque i risultati annunciati oggi da Geoff Keighley appaiono meritati.

Tornando invece al grafico allegato al post, ci viene ricordato che l'edizione 2023 dei The Game Awards ha totalizzato 118 milioni di streaming e quella del 2022 103 milioni, mentre fra il 2020 e il 2021 si è verificato il boom che ha consentito allo show di imporsi.

Considerando che la primissima edizione non si è spinta oltre gli 1,9 milioni di streaming, abbiamo assistito a una crescita notevole.