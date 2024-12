Hideo Kojima rischiò di abbandonare Konami all'inizio della sua carriera

Come saprete, il divorzio tra Konami e Hideo Kojima , risalente al 2015, non fu propriamente tranquillo, tanto che Konami tagliò brutalmente i suoi progetti in corso e provò addirittura a cancellarne il nome dalla serie Metal Gear, questo nonostante il celebre game director fosse dietro ad alcuni dei più grandi successi della compagnia.

Una sfida difficile

Quando si unì a Konami nel 1986, la compagnia era impegnata nello sviluppo di un gioco di guerra, un progetto considerato problematico, che gli fu assegnato d'ufficio. Stiamo parlando di quello che sarebbe poi diventato Metal Gear.

Metal Gear per MSX

"Non riesco a parlarne senza piangere," disse Kojima a Nice Games nel 1999. "Konami voleva un gioco basato sul tema della 'guerra'. Ma lo sviluppo aveva avuto una storia travagliata. Diversi sviluppatori veterani di Konami, che avevano pubblicato molti giochi di successo prima del mio arrivo, stavano lavorando a questo gioco di guerra da due anni. Ma non portava da nessuna parte: creavano qualcosa, poi lo scartavano, creavano qualcosa e lo scartavano di nuovo. Esisteva una sorta di leggenda dentro Konami: se venivi coinvolto in questo progetto, finivi per essere degradato o trasferito. (ride) Non ho idea del perché continuassero a volerlo fare, ma penso che Konami, come azienda, volesse davvero avere un gioco di guerra."

Kojima accettò la sfida, che vide come un modo per farsi un nome all'interno dell'industria dei videogiochi: "Fu così che il progetto fu dato a me. Quello su cui ero fissato, nell'ambito dei giochi sulla 'guerra', era di realizzarne uno in cui si fuggisse. Conoscete quel vecchio film, La grande fuga? Pensai che sarebbe stato fantastico fare un gioco basato su un concetto simile, in cui si cerca di scappare. Ma quando parlai della mia idea agli sviluppatori senior del team, furono molto sprezzanti: 'Non esistono giochi così.' Ero ancora nuovo a Konami, quindi immagino che nessuno fosse incline ad ascoltare ciò che avevo da dire... all'inizio avevo alcuna motivazione. Era come se mi chiedessi: che devo fare, iniziare a prendere a pugni la gente?"

La situazione peggiorò a tal punto che Kojima pensò di lasciare Konami. "La situazione degenerò in una resistenza passivo-aggressiva," disse nel 1999. "Arrivai al punto di essere così stufo di lavorare in una corporazione come questa che ero pronto a lasciare Konami del tutto. Ma poi parlai con un altro dipendente più anziano, e da quella conversazione si aprì un'opportunità." Metal Gear fu infine realizzato e lanciato nel 1987 su MSX2 e nel 1988 su NES. Fu il primo capitolo della serie che rese celebre Kojima, quella la cui popolarità esplose con Metal Gear Solid per PlayStation.