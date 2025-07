Hideo Kojima, dopo OD e Physint, potrebbe non lavorare a un videogioco: ha un altro progetto in mente

Hideo Kojima, con la sua Kojima Productions, ha da poco pubblicato Death Stranding 2: On the Beach e dietro le quinte gli sviluppatori proseguono il lavoro realizzando aggiornamenti e preparandosi per lo sviluppo di OD e Physint, le due nuove prossime IP della compagnia.

E dopo? Anche se i due giochi paiono lontani e probabilmente ci sarà da attendere un po' di anni prima di preoccuparsi di cosa debba essere fatto successivamente, per Kojima è importante avere un piano e, pare, potrebbe non includere obbligatoriamente altri videogiochi.