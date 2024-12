Project Century è il nuovo gioco dagli autori della serie Yakuza

Durante i Game Awards 2024 ha trovato spazio anche Project Century , il nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio , lo studio della serie Yakuza. Sembra un action open world ambientato nel Giappone del 1915 in cui si combatte davvero molto. Le scene mostrate nel filmato sono state davvero esplicite in tal senso, mostrando diverse risse, alcune delle quali decisamente violente.

Il trailer di Project Century

Di Project Century non sono state ancora svelate le piattaforme, anche se supponiamo che potremo giocarci quantomeno su PC, Xbox Series X e PlayStation 5. Non è stato svelato nemmeno quando potremo giocarci.

Come detto, il video mostra il protagonista combattere a suo di pugni contro vari nemici, compreso un bestione armato di un grosso martello. Le atmosfere sono davvero particolari e lo stile generale ricorda quello di altri giochi di Ryu Ga Gotoku Studio, il che sarà sicuramente gradito dai fan. Per ora non si sa molto altro, ma seguiremo sicuramente con attenzione questo interessantissimo progetto dagli autori degli Yakuza.