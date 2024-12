Arrowhead Game Studios presenta il DualSense per PS5 a tema Helldivers 2 e il vinile da collezione

Arrowhead Game Studios ha annunciato un nuovo controller per PS5: il DualSense in versione limitata a tema Helldivers 2 . Inoltre, ha anche presentato il vinile per la musica del videogioco sparatutto cooperativo online.

Prezzo, data di uscita e trailer del DualSense di Helldivers 2

Il DualSense di Helldivers 2 propone un'estetica nero-gialla, con una serie di elementi grafici provenienti dal videogioco, come il teschio del logo al centro del touchpad. Il prezzo sarà di 84,99€ e sarà possibile fare la prenotazione (nel Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Austria e Portogallo) dal 20 dicembre.

La data di uscita è invece il 6 febbraio 2025, quindi dovrete comunque attendere un po'. La prenotazione è probabilmente consigliata per assicurarsi la propria unità in tempo, visto che tendono a sparire rapidamente. Precisiamo che questa versione del controller di PS5 (compatibile anche con PC e mobile, ovviamente) è differente rispetto a quello standard unicamente per l'estetica: non include accessori aggiuntivi o funzionalità uniche.

Vediamo infine le caratteristiche del vinile Helldivers 2, che costerà 31 dollari e sarà disponibile dal 14 febbraio:

Disco traslucido giallo brillante

Incredibile musica di Wilbert Roget, II

Custodia a tasca singola con crediti

Il vinile di Helldivers 2

Vi ricordiamo in conclusione che Helldivers 2 ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento maggiore, Omens of Tyranny, che introduce una nuova fazione.