LEGO Fortnite Odyssey presenta l'aggiornamento Caccia-Tempeste con dei trailer

Come promesso Epic Games continua a introdurre nuovi contenuti per LEGO Fortnite tramite aggiornamenti. In particolare da ora è disponibile Caccia-Tempeste, un grosso update che introduce una nuova temibile minaccia, sfide e contenuti. Qui sotto trovate il trailer di annuncio e quello dedicato all'antagonista Re della Tempesta.

L'aggiornamento porta anche a una cambio di nome: questa esperienza di stampo survival diventerà LEGO Fortnite Odyssey e diventerà dunque una categoria a sé stante all'interno di Fortnite, separata dalla nuova modalità Brick Life, più spensierata e incentrata su elementi social, lanciata giusto ieri.